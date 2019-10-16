Yiğenoğlu, mesleki tecrübelerini ve medyadaki dönüşümü anlattı

Gazeteci yazar Çetin Yiğenoğlu, ‘Şeytanın Gazeteciye Gör Dediği' konulu söyleşide mesleki tecrübelerini ve sektörün geçmişten bugüne gelişim sürecini anlattı.

Yazarlarevi Çukurova Okulu'nda Ekim ayı konferansları kapsamında ‘Şeytanın Gazeteciye Gör Dediği' konulu söyleşi düzenlendi. Gazeteci yazar Çetin Yiğenoğlu, burada yaptığı konuşmada gazeteciliğin zor ve gururlu bir meslek olduğunu söyledi. Yiğenoğlu, “Bugün bu söyleşiyi gazeteci Orhan Apaydın ile birlikte düzenleyecektik. Ancak kendisinin bir takım işleri çıkıp şehir dışına gitmesi gerektiği için ben düzenliyorum. Gazetecilik çok kutsal bir meslektir. Zorlukları da elbette vardır. Ancak severek yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçılıktan da bahseden Çetin Yiğenoğlu, “Eskiden fotoğraf çekip karanlık odada banyo yaptırıp öyle geçerdik. Çok zordu. İlk fotoğrafı geçmek önemliydi. Şimdi ama cep telefonundan her şey gönderiliyor. Bizim zamanımızda bu teknoloji anlatsalar inanmazdık. Bu teknolojinin de bir üstü artık bence bir yerden bir yere ışınlanma. Gazetecilik şuanda en iyi çağını yaşıyor” diye konuştu.