İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı

Adana’da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı.

Adana'da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi 4086 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre annesi öldükten sonra evi alan oğlu tadilat başlattı. Bugün sabah saatlerinde işçiler tadilat yaparken birden duvar yıkıldı. Muhammet Dudu isimli 19 yaşındaki işçi yıkılan duvarın altında kaldı. Diğer işçi arkadaşı çığlık atarak yardım istedi. İşçinin bağırmasını duyan komşular yardıma koşup bir taraftan da sağlık, Can-Kur ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri yıkılan duvarın altında kalan işçiyi kurtarmak için kriko kullanıp duvarı kaldırdı. Daha sonra da işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Dudu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.