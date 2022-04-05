Yılankale turizme hazırlanıyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinin en önemli tarihi yerlerinden olan ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Yılankale ve çevresinde temizlik ve bakım yapılacak.

Ceyhan Kaymakamlığınca alınan karara göre Yılankale sahasına girişte yer alan ve daha önce bölgede tertip ve düzeni sağlamak amacıyla kaymakamlıkça yaptırılmış olan demir bariyerler pazartesi günleri gün boyu kapalı kalacak ve bu sürede ziyaret sahasında ve tesislerde genel bakım ve temizlik yapılacak.

Yerli ve yabancı turistlere mola amaçlı hizmet veren kafeterya binası da bu yaz Adana Valiliği tarafından yeniden yapılacak.