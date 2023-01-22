Adana'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Yılankale turizme kazandırılıyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çok sarp bir tepenin üzerine kurulmuş ve Ceyhan Ovası'nın tamamına hakim bir yapı olan Yılankale'yi atıl durumdan kurtaracak proje geliştirdiklerini, dünyanın en güzel gün batımı manzaralarından birine sahip Yılankale'nin bölge ve ülke turizmine büyük hizmet sunacak hale geleceğini vurguladı.

11. Yüzyılda Çukurova Bölgesi'ni Haçlı işgalinden korumak, aynı zamanda tarihi İpek Yolu'nu kontrol etmek amacıyla yapılan Yılankale'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından da önem taşıdığını kaydeden Başkan Erdem, bölgede yapılan çalışmaları inceledi. Ahşap yürüme parkuru ile daha güvenli hale gelecek Yılankale'de 5 adet seyir terası ve bir kafeterya ile yerli ve yabancı turistlere hizmet sunulacağını söyledi. Başkan Erdem, “Ailenizle, misafirlerinizle güzel anlarınıza ortak olacak bu projeyi tamamlamak için gün sayıyoruz” diye konuştu.

“Ceyhan'a hizmet etmek yürek ister, o yürek de bizde var” diyen Başkan Hülya Erdem, şunları kaydetti:

“Yılda yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen Ceyhan'ımızın göz bebeği Yılankale'nin çevresi ziyaretçiler için tehlikeli bir görünüme sahipti. Göreve geldiğimiz günden itibaren Yılankale için bir şeyler yapmamız gerektiğini gördük ve harekete geçtik. Koruma altındaki bölgenin kötü görüntüsünü sona erdirmek ve tarihi gün yüzüne çıkarmak için geliştirdiğimiz projemiz bir çok kez bürokratik engellere takıldı. Ancak mücadele edene hiç bir şey engel olamaz. İki yıl süren izinler sonunda projeye başladık. Dünyanın en güzel gün batımı manzaralarından birine sahip Yılankalemizi bugüne kadar içinde bulunduğu atıl halden kurtarıyoruz. Ahşap yürüme parkuru ile daha güvenli hale gelecek olan Yılankale'de aynı zamanda 5 seyir terası olacak. Ailenizle, misafirlerinizle, güzel anlarınıza ortak olacak bu projeyi tamamlamak için gün sayıyoruz.”