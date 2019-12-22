Y?lba?? ?ncesi bin litre ka?ak i?ki ele ge?irildi

Bu kapsamda yap?lan ?al??mada bin litre ka?ak i?ki ele ge?irildi.

Adana Emniyet M?d?rl??? Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele ?ube M?d?rl???ne ba?l? Ka?ak??l?k B?ro Amirili?i ekipleri, Seyhan il?esi Yalmanl? Mahallesi'nde bir adreste ka?ak i?ki imal edildi?i ve y?lba?? ?ncesi piyasaya s?r?lece?i bilgisine ula?t?. Adrese operasyon yapan polis, evin bir b?l?m?n?n imalathaneye ?evrilerek i?ki ?retildi?ini saptad?. Yap?lan aramalarda bin litre ka?ak i?ki ele ge?irildi. Olayla ilgili ev sahibi Z.K. g?zalt?na al?nd?. Zanl?, sorgusunun ard?ndan ??kar?ld??? n?bet?i sulh ceza hakimli?i taraf?ndan adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?ld?.

Polis, i?kileri olay yerinde imha etti.