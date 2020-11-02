Yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Adana'da biyokütle enerji tesisine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 7 saattir devam ediyor.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi'nde bulunan biyokütle enerji tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Açık alanda depolanan tarımsal atık balyalarının depolandığı sahaya yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle enerji üretiminde kullanılan balyalar biranda alev aldı. İş yeri çalışanları olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 7 saattir yangına müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı öğrenildi.