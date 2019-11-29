Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bin 530 rakımlı tepe üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi ilk olarak Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada şehidin babası Ünlen, annesi Feriha ve kız kardeşi Fatma Çabuk ile şehidin yakınlarından ve komşularından helallik alındı.

Şehidin cenazesi daha sonra Kozan Şehitliğine defnedilmek üzere Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazının ardından şehidin cenaze namazına geçildi. Cenaze namazını Adana İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı.

Şehidin acılı babası Ünlen Çabuk'u Adana Valisi Mahmut Demirtaş cenaze töreni boyunca teselli etmeye çalışırken, şehidin annesi Feriha ve kız kardeşi Fatma Çabuk'u ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu teselli etmeye çalıştılar.

Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kozan Garnizon Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Adana 6. Mekanize Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ile Adana milletvekilleri, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçe müftüsü Celil Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ile çevre il ve ilçelerin kaymakam, belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.