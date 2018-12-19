Yıldızlar Serbest Güreş Kış Turnuvası

Asım Savaş Salonunda iki gün süren müsabakalara 10 kulüpten 350 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Güreş Federasyonu Adana İl Temsilcisi Veysel Alanoğlu, antrenörler ve müsabakaları idare eden hakemler tarafından verildi.

Turnuva sonunda sikletlerinde 1. olan sporcular şu şekilde;

38 kilo: Ali Sümbül - Tarsus Belediyesi

41 kilo: Semih İpek - Adana Gençlikspor Kulübü

44 kilo: Tolga Özbek - Mersin Büyükşehir Belediyesi

48 kilo: Bekir Özcan - Adana Gençlikspor Kulübü

52 kilo: Abdullah Ramazan Kabaklı - Osmaniye Belediyesi

57 kilo: Serkan Sarıyer - Osmaniye Belediyesi

62 kilo: Hüseyin Taştan - Mersin Büyükşehir Belediyesi

68 kilo: Yusuf Derince - Mersin Güreş Eğitim

75 kilo: Celal Ersoy - Osmaniye Belediyesi

85 kilo: Suat Atlı - Adana Gençlikspor Kulübü

100 kilo: Azim Hüseyin Biber - Osmaniye Belediyesi