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Yıldızlar Serbest Güreş Kış Turnuvası

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Güreş İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği “Yıldızlar Serbest Güreş Kış Turnuvası” Asım Savaş Spor Salonunda tamamlandı.


Asım Savaş Salonunda iki gün süren müsabakalara 10 kulüpten 350 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Güreş Federasyonu Adana İl Temsilcisi Veysel Alanoğlu, antrenörler ve müsabakaları idare eden hakemler tarafından verildi.


Turnuva sonunda sikletlerinde 1. olan sporcular şu şekilde;


38 kilo: Ali Sümbül - Tarsus Belediyesi


41 kilo: Semih İpek - Adana Gençlikspor Kulübü


44 kilo: Tolga Özbek - Mersin Büyükşehir Belediyesi


48 kilo: Bekir Özcan - Adana Gençlikspor Kulübü


52 kilo: Abdullah Ramazan Kabaklı - Osmaniye Belediyesi


57 kilo: Serkan Sarıyer - Osmaniye Belediyesi


62 kilo: Hüseyin Taştan - Mersin Büyükşehir Belediyesi


68 kilo: Yusuf Derince - Mersin Güreş Eğitim


75 kilo: Celal Ersoy - Osmaniye Belediyesi


85 kilo: Suat Atlı - Adana Gençlikspor Kulübü


100 kilo: Azim Hüseyin Biber - Osmaniye Belediyesi

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