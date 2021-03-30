Yıldızlardan taşlara mozaik sergisi

Uluslararası Sanal Mozaik Sempozyumu 13-27 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Pandemi döneminde sanat çalışmalarının devam ettirilmesi adına Giulio Menossi sanat yönetmenliğinde, Neriman Güzel organizatörlüğünde 5 kıtadan, 14 ülkeden 22 mozaik sanatçısı UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras listesine alınan Göbeklitepe ve Karahantepe'ye ithafen “From Stars to Stone” yıldızlardan taşlara temalı sergiyi gerçekleştirdi.

Göbeklitepe ve Karahantepe'den ilham alan dünya çapındaki 22 mozaik sanatçısı birbirinden farklı eserler ortaya çıkardı. Organizatör Neriman Güzel, “Bu organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesini çok arzu ediyorduk. Ancak pandemi koşullarında ortaya çıkan olumsuzluklar nedeni ile her sanatçının kendi ülkesinde ana temaya uygun üretimler yapması ve sergimizin sosyal medyada açılmasına karar verdik. Sergi tüm dünyada büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenmektedir. Önümüzdeki yıllarda ülkemiz adına iyi tanıtım ve başarılı bir organizasyon olduğuna inandığım bu etkinli Çukurova'yı yakından ilgilendiren bir tema ile düzenlemek arzusundayız” dedi.

Sergide Türkiye'den İlknur Altıntaş, Bahriye Güler, Ceren Karabaki, Gülistan Genç, Gülşah Dalkılıç, Sibel Akkaba, Fransa'dan Aude Fourrier, Arjantin'den Alejandra Martin, Ana Lia Dellacasa, Guillerma Gomez, Lorena Faiad, Avusturalya'dan Caitlin Hepworth, Brezilya'dan Carolına Kawall ve Mari Sangoi, Kanada'dan Dainne Sonnenberg ve Suzanne Spahi, Bulgaristan'dan Krum Sharankov, İngiltere'den Julie Edmons, ABD'den Kim Emerson, Hollanda'dan Natasja Mulder, Yunanistan'dan Olga Goulandris, İsrail'den Peni Ber Gur, Portoriko'dan Venessa Rivera, Rusya'dan Xenia Samokhina'nın çalışmaları yer alıyor.