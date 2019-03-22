Yılın doktorlarından Vali Demirtaş'a ziyaret

Dr. Selvi Gülaşı ile Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz'ı tebrik etti.

Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde her yıl geleneksel olarak kendi illerinde sağlık çalışmalarına sağlanan katkı, sağlık hizmetlerindeki fedakarlık ve duyarlılık kriterlerini dikkate alarak belirlediği yılın doktorları kapsamında Adana'da yılın doktoru seçilen Seyhan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde görevli Doç. Dr. Selvi Gülaşı ile Karaisalı ilçesi Kırıklı Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in de katıldığı ziyarette “Yılın Doktorları”nı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Demirtaş, hayatta önem arz eden birçok şeyin başında insan sağlığı geldiğini belirterek sağlık hizmetlerinin toplumun en temel hizmetlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabilir anlayışıyla devletin yaptığı sağlık yatırımlarının vatandaşlara daha kaliteli, ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, Adana'da yapılan devasa yatırımlarla da kentimizin gelişen tıp dünyasına hızla ayak uydurduğunu ifade etti.

İnsanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmeyi kendine ilke edinmiş ve meşakkatli bir mesleği hakkıyla yerine getiren tüm sağlık sektörü çalışanlarının her türlü saygıyı ve takdiri hak ettiğini ifade eden Vali Demirtaş, insan için huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsuru olan sağlıklı bir hayat için gece gündüz demeden, insanüstü gayret ile görev yapan sağlık sektörü personeline başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

Seyhan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde görevli Doç. Dr. Selvi Gülaşı ile Karaisalı ilçesi Kırıklı Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.