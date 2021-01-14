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Yılın ilk karı çocukları sevindirdi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yağan yılın ilk karı çocukları sevindirdi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan yılın ilk karı çocukları sevindirdi.


Tufanbeyli ilçesinde dün öğleden sonra yılın ilk karı düştü. Kar yağışı sabaha kadar devam ederken bu durum en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışıyla birlikte akşam olmasına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kar topu oynayıp kayarak karın keyfini çıkardı.


İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santime kadar çıkarken mahallelerde 1 metreyi buldu.


Kar yağışı dururken vatandaşların kar küreme telaşı başladı.

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