Yılın Yenilikçi Sağlık Uygulaması Ödülü Medline Adana Hastanesi'nin

Özel Medline Adana Hastanesi, Türkiye'nin Sağlık Ödülleri yarışmasında Yılın Yenilikçi Uygulaması Ödülü'nü kazandı.

Doktorclub Awards 2018 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri, İstanbul'da gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Doktorclub tarafından ikincisi düzenlenen “Türkiye'nin Sağlık Ödülleri” yarışmasının bu yılki finalinde 17 kategoride toplam 142 başvuru yarıştı. Yapılan başvuruları değerlendiren jüri üyeleri ilk olarak ön eleme ile finalistleri belirledi. Daha sonra ise Doktorclub üyesi hekimler tarafından finalistler arasından kategori birincileri belirlendi.

“Başarı ekip işidir”

Belirlenen 17 kategori arasından Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Yenilikçi Uygulaması Ödülü'nü hazırladığı proje ile Özel Medline Adana Hastanesi kazandı.

Ödülü kurumu adına Doktorclub Awards Sektörel Jüri Başkanı ve Doktorclub CEO'su Gökçe Yaraşan'dan alan Özel Medline Adana Hastanesi Genel Direktörü ve Başhekimi Op. Dr. Musa İnal ise yaptığı konuşmada, hazırladıkları projenin bir ekip çalışması ürünü olduğunu belirterek, “Kurumlarda başarı her zaman ekip çalışması ve ruhuyla gelir. Biz de ekip olarak, yani sekseni aşkın akademisyen ve uzman hekim kadromuz, diğer personellerimiz ve 132 yatak kapasitemiz ile yılda yaklaşık 250 bin hastaya hizmet veriyor, ileri teknolojik alt yapımız ve çağdaş tıbbi tedavi uygulamalarımız ile bölgemizde halkımızın sağlığı için çalışıyoruz. Bu motivasyonla hazırladığımız ve birinciliğe layık görülen projemizde hedefimiz, laboratuvar bulguları ve hekim ilaç istemleri ile tedavinin etkinliği üzerineydi. Ülkemizde hekim başına düşen hasta sayısının fazla olması nedeniyle hekimlerin iş yüklerinin de fazla olması hekimlik uygulamalarında zaman zaman sorunlar yaratabiliyor. Özellikle bazı laboratuvar testlerinin sonuçları ile bazı ilaçların etkileşimleri hekimler tarafından bazen fark edilemeyebiliyor. Bu nedenle hazırladığımız özel bir yazılım sayesinde hekimin uyarılarak hem bu sorunların önüne geçmeyi hem de eczacının ilacı karşılarken, hemşirenin de ilacı uygularken benzer bir uyarı ile karşılaşarak olası hataların önlenmesini hedefledik” dedi.

Tören, ödül kazanan tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sahneye davet edilerek hep beraber hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.