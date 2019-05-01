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Yılmaz: "Devlet ve millet olarak Kızılay'ın yanındayız"

Seyhan Kaymakamı Vedat Yılmaz, devlet ve millet olarak daima Kızılay’ın yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

Seyhan Kaymakamı Vedat Yılmaz, devlet ve millet olarak daima Kızılay'ın yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.


Türk Kızılayı Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca ve yönetim kurulu üyeleri Seyhan Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yılmaz, Seyhan'ın Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olmasının yanında, insanlarının ve ikliminin de çok güzel olduğunu ifade etti.


Kaymakam Yılmaz, devlet ve millet olarak daima Kızılay'ın yanında ve destekçisi olduklarını vurgulayarak, bu birlikteliğin artarak devam edeceğini söyledi.


Türk Kızılayı Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca ise kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye'de ve dünyanın hemen hemen yer yerinde, toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık gibi hayati bir görevi yerine getiren Kızılay'a destek olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.


Ziyarette, Türk Kızılayı Seyhan Şubesi yönetim kurulu üyeleri Adnan Ekiz, Necdet Sakallı, Şahin Özkul, Mehmet Fatih Bozkurt, Ramazan Akdağ ve İsa Ekici de hazır bulundu.

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