Yılmaz: "Soyut sanat zihinsel bir olaydır"

Adana Ressamlar Derneği'nde düzenlenen 5. Sanat Söyleşisinde Soyut Sanat anlatıldı.

Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz tarafından gerçekleştirilen söyleşide soyut sanatın öncülerinden Wassily Kandinsy, Piet Mondrian ve Kazmir Maleviç'in hayatı ve eserleri anlatıldı. Yılmaz, bir şeylere benzetilemeyen soyut resmin bir şey anlatmasa bile onu izleyen bir kişinin o resmin karşısına geçerek ne anladığını ifade etmesi gerektiğini söyledi.

Soyut sanatın ilkeleri bulunduğunu kaydeden Yılmaz, “Soyut sanat bütün dış gerçekleri reddediyor. Daima fikir ve sezgiyi dile getirir. Soyut sanat zihinsel bir olaydır ve doğanın taklidinin dışındadır. Doğaya karşı olan bu sanatsal özgürlük, mimarlık ve müzik gibi sanat dallarında belirgin şekilde mevcuttur. Doğa soyut sanat için ancak belirli ölçüde kaynak olabilir. Tümü ile taklit etmek imkansızdır. Herhangi bir sezgi, fikir ya da duygudan çıkarılmaksızın, bir objenin görüntüsünün genelleştirilmesi, yalınlaştırılması, parçanın detaylaştırılması stilize edilerek veya sadeleştirilerek yorumlanması ile de soyut resim yapılabilir. Bu soyutlama sonunda, soyutlanan objeyi anımsatan imgeler kalabilir” dedi.