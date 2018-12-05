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Yılmaz Vural: “İnşallah Alla bize de kupada yürümeyi gösterir”

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu ilk turunda evinde Medipol Başakşehir FK ile berabere kalan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, ”Güzel bir akşamı geri bıraktık, inşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir” dedi.


Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ”Takım olarak her hafta üstüne koyarak ilerliyoruz. Taraftarlarımıza desteklerinden ötürü teşekküre derim. İyi oynadık ama kazanamadık. Güzel bir akşamı geride bıraktık, inşallah üstüne koya koya gider. Çocuklara tatili de açıkladım. Belek'te ayın 17'sinde buluşacağız. İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir” diye konuştu.

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