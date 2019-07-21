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YKS Ceyhan birincisi Esma'nın hedefi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

YKS Ceyhan 1.

si, Türkiye TYT 14.sü ve Y-SAY 287.'si olan Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi öğrencisi Esma Melisa Yıldırım hedefinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olduğunu söyledi.


Yıldırım'ı başarısından dolayı okul yöneticileri ile birlikte evinde ziyaret eden Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer öğrenciyi ve ailesini tebrik etti. Yıldırım, ziyaret sırasında başarının sürekli ve düzenli çalışmanın bir sonucu olduğunu söyleyerek, "Hedefim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidip doktor olmak istiyorum" dedi.


Koçer ise doktorluğun çok özel bir meslek olduğunu ve tedavinin yanı sıra hastalara karşı tevazuyu, hoşgörüyü elden bırakmaması gerektiği ifade ederek, "Hepimizin bu güzel ülke için güzel umutlarını canlı tutup ülkemizi yüceltme idealine bağlı kalmamız gerekiyor. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


Koçer, Esma Melisa Yıldırım'a çiçek takdim edip hediye verdi.

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