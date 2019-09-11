Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı onaylı olarak 4'ncü kez düzenlenen ‘'Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı'' başladı.

Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul'dan 16 kursiyerin katıldığı, eğitim programının ilk ders zili, hastanede düzenlenen kahvaltının ve açılış konuşmalarının ardından çaldı.

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Koordinatörü İsa Tuncay, açılış konuşmasında, hastanelerde bulunan yoğun bakım servislerinin, hastanın fizyolojik, psikolojik ve sosyal dengesini en iyi duruma getirmeyi sağladığını kaydetti.

Tuncay, ‘' Yoğun bakım servislerinde, hastanın yaşamına doğrudan etki ediliyor ve hastanın bireysel bakımı sağlanıyor. Bu sebepten, bu ünitelerde çalışan sağlık personellerinin en iyi şekilde eğitim almış olmalarını istiyoruz. Düzenlediğimiz sertifika programının amacı da budur'' dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Murat Gündüz ise konuşmasında, “Ülkemizde yoğun bakım servislerinin en üst kalitede hizmet vermesi, bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin eğitimiyle gerçekleşebilir. Standardı yükseltmek, eşitlemek ve aynı dili konuşabilmek, sertifikasyon kursları ile mümkün olabilmektedir. Yoğun Bakımın en önemli bileşenlerinden Yoğun Bakım Hemşireliğinin sertifikasyonu da bu nedenlerle son derece önemlidir” diye konuştu.

6 hafta boyunca yoğun bakım servisine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin paylaşılacağı kurs, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Programa katılan 16 kursiyere, anestezi yoğun bakım, kalp damar cerrahisi yoğun bakım ve dahiliye yoğun bakım servislerine ilişkin, sözlü, videolu, uygulamalı ve grup çalışmalı eğitim verilecek.

Programda, Prof. Dr. Murat Gündüz, Uzm. Dr. Cağatay Küçükbingöz, Uzm. Dr. Nurdan Ünlü, Uzm. Dr. Devrim Akdağ, Uzm. Dr. Havva Kubat, Psk. Fatih Yaldız, Uzm. Dr. Dilek Hatem Yünsel, Yoğun Bakım Ünitesi Personelleri Mehmet Gangal, Dilek Demir, Aygün Ugurbekler, Bilgehan Kahveci, Gamze Gök, Nazmiye Koyuncu, Ayşe Cin, Hasan Ağırel ve Mesude Ayçe eğitmen olarak görev alacak.

Teorik eğitimleri, hastanenin konferans salonunda, pratik eğitimleri ise erişkin yoğun bakımlarında gerçekleştirilen kurs programı 6 hafta sürecek. Kurs sonunda, başarı sağlayan kursiyerlere Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.