Yoğun bakımdaki hastalar hemşirelerden ayrılmak istemiyor

Pandeminin ilk gününden bu yana yoğun bakımda çalışan Acil Tıp Teknisyeni Ayla Akçal, "Sabah ben başka bir arkadaşıma hasta teslim ederken hasta ‘Beni bırakıp gitme' diyor. Hiç beklemediğim hasta gelip bakıyorum ki yok. Çok etkileniyorum. Eve gittiğimde aklım hep burada" dedi.

1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Kimisi haftalarca evladına sarılamazken kimisi de günlerce evine gidemeyip hastanede veya başka yerlerde kalmak zorunda kaldı.

Adana'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Seyhan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşireler ise hastalarla yaşadıkları anılarını unutamıyor.

11 aydır Pandemi Acil Yoğun Bakımında çalışan Acil Tıp Teknisyeni Ayla Akçal da bu sağlık çalışanlarından birisi.

“Hep istiyor ki yanında olayım”

Kaybettikleri her hasta için üzüldüklerini ve etkilendiklerini anlatan Ayla Akçal, “Pandeminin başladığı ilk günden bu yana acil serviste çalışıyorum. Vakalar arttı son dönemde. Hastalar sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmiyorlar. Bu hastalığın ciddiyetini hala anlayamamışlar. Bizim hastalarla burada farklı bir bağımız oluyor. Sabah ben başka bir arkadaşıma hasta teslim ederken hasta ‘Beni bırakıp gitme' diyor. Hep istiyor ki yanında olayım ama bizim de eve gitmemiz gerekiyor. Ben de gelen arkadaşımın aynı titizlikle tedaviyi devam ettireceğini söylüyorum. Hiç beklemediğim hasta gelip bakıyorum ki yok. Çok etkileniyorum. Eve gittiğimde aklım hep burada. Acaba ne oldu diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Çocuğumla uzaktan uzağa hasret gideriyoruz”

Çocuğuna da sarılamadığını ancak mesleğini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirten Akçal, “Bu süreç bizi çok etkiledi. Çok düşünür hale geldik. Çocuğum bana sarılmak istiyor ama ben sarılamazsın diyorum. Uzaktan uzağa hasret gideriyoruz. O da ben de çok üzülüyoruz. İnsanlar artık doğru maske takmayı öğrensinler. Maskeleri çenede ve kolda görüyorum. Böyle olmaz” ifadelerini kullandı.