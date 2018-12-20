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Yoğun sis nedeniyle Adana'da uçak seferleri iptal edildi

Adana’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesinin ardından uçak seferleri iptal edildi.

Adana'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesinin ardından uçak seferleri iptal edildi.


Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle iç ve dış hatlarda birçok sefer iptal edildi. Adana Havaalanı'na iniş yapamayan uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesine nedeniyle, Antalya, İzmir, İstanbul Atatürk Havaalanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı, Ankara uçuşları iptal edildi. Uçuşları iptal olan vatandaşlar havaalanın içerisinde bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu.


Yaklaşık 1 saattir havalimanında beklediğini dile getiren bir yolcu,” İstanbul'dan gelen uçağımız Adana'ya inemediği için uçuşumuz iptal oldu. Bir buçuk saattir bekliyorum havaalanında, 15 dakika önce uçağım iptal edildiğini öğrendim” dedi.

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