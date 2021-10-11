YÖK Başkanı Özvar ATÜ'de

Dr. Erol Özvar, bir üniversitenin olgunlaşmasını tamamlayabilmesi için yarım asra ihtiyaç duyduğunu bu nedenle büyümenin iyi planlanması gerektiğini söyledi.

YÖK Başkanlığına 30 Temmuz 2021 tarihinde atanan Prof. Dr. Erol Özvar, ilk üniversite ziyaretini Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne (ATÜ) gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı, başta ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Prof. Dr. Hasan Kurtaran ve Prof. Dr. Serdar Yıldırım ile İşletme Fakültesi Dekanı Fatma Nur İplik, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Haşim Kelebek, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Tolunay Göçken ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayşe Aslıhan Çelenk'ten oluşan heyet karşıladı.

YÖK Başkanı Özvar'ı kısa bir süre makamında ağırlayan Rektör Tümay, heyet ile birlikte senato toplantı salonuna geçti. Toplantıda, ATÜ'nün kuruluşundan itibaren yürütülen çalışmalar, fiziki alt yapısı, akademik kadrosu, öğretim elemanı ve öğrencilerin elde ettiği başarılar ve gelecek vizyonunu içeren bir sunum gerçekleştirildi.

Üniversitenin kısa sürede yakaladığı ivmeyi beğendiğini söyleyen YÖK Başkanı Özvar, bir üniversitenin olgunlaşmasını tamamlayabilmesi için yarım asra ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Büyümenin iyi planlanması gerektiğini belirten Başkan Özvar, YÖK olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Rektör Tümay, YÖK Başkanı Özvar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek geçtiğimiz aylarda YÖK Başkanlığına atanması dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Özvar ise Rektör Tümay ve beraberindeki heyetin misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.