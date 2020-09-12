Yoksul öğrencilere kucak açtı

Aladağ'da internet kafe işletmecisi İdris Altınöz öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden geri kalmaması için internet kafedeki interneti ve bilgisayarları maddi durumu yetersiz öğrencilerin hizmetine ücretsiz açtı. Kendi iş yerinde alınan korona virüs tedbirlerini harfiyen uygulayan İdris Altınöz'ün bu davranışı Kaymakam Gürkan Üçüncü'nün gözünden kaçmadı.

Hem maddi durumu yetersiz öğrencilere yaptığı yardım ile hem de korona virüs tedbirlerine harfiyen uyduğu için İdris Altınöz'ü başarı belgesi ile ödüllendirilen Kaymakam Gürkan Üçüncü, böylesi esnaf sayısının artması temennisinde bulundu.

Öğrencilere eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yardımcı olan İdris Altınöz'de, “Yapmam gereken ne varsa yaptım ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğim” dedi.