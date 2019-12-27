Yol yapılmayınca okula giden çocuklarını sırtlarında taşıyorlar

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde bir sokağa yıllarca asfalt dökülmeyince, Yılmaz ailesi okula giden çocuklarını yağmurlu günlerde sırtlarında taşımak zorunda kalıyor.

Kentte aşırı yağmurun en çok vurduğu Sarıçam'ın Kürkçüler Mahallesi'nde 286 Sokak'ta ikamet eden Yalçın ve Kezban Yılmaz çifti, 10 yıldır evlerinin önündeki sokağa yol yaptırmaya çalışıyor ancak bir türlü yol yapılıp asfalt dökülmeyince yağmurlu günler onlar için işkenceye dönüşüyor. Yılmaz ailesi de okula giden çocuklarını sırtında taşıyarak ana yola kadar götürüyor. Ayakları çamur içinde kalan aile tek isteklerinin yolun yapılması olduğunu söyledi. Yalçın Yılmaz, 10 yıldır da bu yolu yaptıramadıklarını belirterek, yağışlı havalarda çok büyük çile çektiklerini anlattı.