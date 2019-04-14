İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yolcu minibüsü şarampole devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kozan Adana Karayolu Tırtıl mevkiinde meydana gelen kazada, özel bir firmaya ait minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kozan Adana karayolunda Çukurören kavşağını geçince özel bir firmaya ait minibüsün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre Fatoş Kızılgöz adlı bayan hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazanın haberini alan yolcu yakınları Kozan Devlet Hastanesine akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.