Yolcu otobüsünde yolcunun çantasından 2 kilo 100 gram esrar çıktı

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu yolcu otobüsünde 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde giriş çıkışlarını önlemek amacıyla Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park alanında uygulama başlattı. Polis, uygulama sırasında şüphelendiği bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada hassas burunlu narkotik köpeği Marco'nun bir koltuğun altındaki sırt çantasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 4 paket içerisinde 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.