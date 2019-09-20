İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcu otobüsünden kaçak sigara fışkırdı

Adana’da polisin uygulama alanında durduğu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da polisin uygulama alanında durduğu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri uygulama alanına gelen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsten şüphelenip durdurdu. İncirlik Park alanında durdurulan otobüste arama yapan polis aracın arka sağ teker yanında bulunan motor kısmında yapılan gizli bölmede 2 bin paket, aracın arka 5'li yolcu koltuğu ile araç arka camı arasında bulunan gizli bölmede 6 bin 950 paket olmak üzere toplam 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Konuyla ilgili A.T isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.