Yolcunun telefonunu çalan yankesici tutuklandı

Adana'da toplu taşıma aracına binmek isteyen bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Öz (32) İnönü Parkı duraklarından toplu taşıma aracına binmek isterken yanına yaklaşan biri yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu alıp kaçtı. Ömer Öz, polise başvurup şikayetçi oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine harekete geçti. Polis yaptığı incelemede zanlının daha öncede aynı suçtan bir çok kez kaydı olan Ömer K. (42) olduğunu saptadı. Polis bir süre sonra zanlıyı yakaladı. Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde gözaltına alınan zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı yankesicilik yaptığını kabul edip telefonu sattığı yeri söyledi. Polis telefonu alıp sahibine teslim ederken zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.