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Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Adana’nın Kozan ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında polis merkezinde çalışan bir genç, işe giderken bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında polis merkezinde çalışan bir genç, işe giderken bulduğu parayı sahibine teslim etti.


Turgut Özal Bulvarında sabah işe giderken yolda bin 300 lira para bulan Veli Görüş, polis merkezine gelerek para bulduğunu söyledi.


Sahibini bulmak için çalışma yapan polis ekipleri parayı düşüren kişinin Muhammed Ali Kara olduğunu tespit etti. Haber verilmesi üzerine karakola gelen Kara'ya kaybettiği parası teslim edildi. Kara, Veli Görüş'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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