İhlas Haber Ajansı

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Yolda bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.


Dün bir mağaza önünde içinde 5 bin 808 TL para olan cüzdan bulan Oktay ve Sevinç Özavşar çifti cüzdanı, Kozan Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti. Sahibini aramaya başlayan zabıta ekipleri cüzdanın engelli bir vatandaşa ait olduğunu tespit etti.


Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş, yaptıkları çalışmayla cüzdanın sahibi olduğunu belirledikleri engelli vatandaşa evinde cüzdanı teslim ettiklerini söyledi.

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