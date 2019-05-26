Yolda düşüp yaralanan gencin yardımına vatandaşlar koştu

Adana'da yolda giderken düşüp yaralanan gencin yardımına vatandaşlar koştu. Genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yüzüstü yatan bir genç gören vatandaşlar, genci yan yatırdıklarında alnının düşmeye bağlı kanadığını gördü. Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, bir taraftan da baygın haldeki gence yardım etmeyi sürdürdü. Bir süre sonra gelen ambulansla genç hastaneye kaldırıldı. Gencin rahatsızlanıp mı düştüğü yoksa alkol ya da uyuşturucu mu alıp düştüğü hastanede yapılan tahlillerden sonra ortaya çıkacak.