İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yollar kaplumbağaya kaldı

Türkiye’de korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Adana’da yollar doğada yaşayan kaplumbağa ve kuşlara kaldı.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Adana'da yollar doğada yaşayan kaplumbağa ve kuşlara kaldı.


Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiği yok denecek kadar azalınca, yollar doğada yaşayan hayvanlara kaldı. Yoldan köpek, kuş ve kaplumbağa geçmesi dikkat çekti.


Kaplumbağa boş yolun bir ucundan diğer tarafına yavaş yavaş ve güvenli bir şekilde geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.