Yollar kaplumbağaya kaldı

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Adana'da yollar doğada yaşayan kaplumbağa ve kuşlara kaldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiği yok denecek kadar azalınca, yollar doğada yaşayan hayvanlara kaldı. Yoldan köpek, kuş ve kaplumbağa geçmesi dikkat çekti.

Kaplumbağa boş yolun bir ucundan diğer tarafına yavaş yavaş ve güvenli bir şekilde geçti.