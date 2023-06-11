Yolun karşısına koşan gence otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Adana'da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir genç akan trafikten bir anda yolun karşısına koşmaya başladı. O sırada yeşil ışık yandığı için akan trafikteki otomobillerden biri gene çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.