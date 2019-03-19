YPG'li teröristi narkoz ele verdi

Türkiye'nin Suriye'de geçen yıl gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın uzantısı olan ‘YPG/PYD' adına istihbarat toplarken, hava saldırısında ağır yaralanan 20 yaşındaki Riyad Alu, tedavi için yasadışı yollarla ülkeye girdikten sonra Adana'da yakalanıp tutuklandı.

Türkiye, sınırlarında güvenlik ve istikrarın sağlanması için 2018 yılı Ocak ayında Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'in Tel Rıf'at bölgesinde ‘Zeytin Dalı Operasyonu' başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonda bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı ‘YPG/PYD'ye de darbe vuruldu.

Söz konusu operasyonda ‘YPG/PYD' adına bölgede karşı istihbarat toplayarak, TSK'nın ilerleyişi ve mevzileriyle ilgili bilgileri örgüte aktaran Suriyeli Riyap Alu, Afrin'e yönelik hava harekatında ağır yaralandı. Vücudunun büyük bir bölümü yanan Alu, 23 Şubat 2018 tarihinde yasadışı yollarla Türkiye'ye geçip, kendisini de ‘ÖSO üyesi' olarak tanıtıp, Adana'daki bir hastanede tedavi altına alındı.

Burada gerçekleştirilen ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan Alu, narkozun etkisiyle Arapça olarak ‘YPG' adını anıp sayıklayınca görevli hemşirenin dikkatini çekti. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tedavisinin ardından Alu'yu gözaltına aldı. Yapılan araştırmada da Alu'nun sadece karşı istihbarat toplamakla kalmayıp, örgüte katılımları listeleyip takip ettiği öğrenildi.

Silahlı eğitim yerine ideolojik eğitim alarak, örgüte ‘Zeytin Dalı Operasyonu' kapsamında TSK unsurlarının ilerleyişinin yanı sıra mevzileriyle birlikte asker ve mühimmatları hakkında istihbarat verdiği tespit edilen Alu, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafında tutuklandı. Alu hakkında da Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan da 15 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.