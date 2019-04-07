Yücel İldiz: ”Hafızalardan kolay silinmeyecek bir maç oldu”

Ligin 28'inci haftasında deplasmanda Adanaspor'u yenen Abalı Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, ”Bugünü kayıpsız geçmek güzeldi. Maçtan sonraki hadiselere bende çok üzüldüm. Futbolda bazen istenmedik şeyler olabiliyor” dedi.

Ligin 28'inci haftasında Abalı Denizlispor deplasmanda Adanaspor'u 4-3 mağlup etti. Maç sonunu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yücel İldiz, ”Çarşamba günü oynadığımız Altay maçı vardı biliyorsunuz. Biz kazanmamız gereken maçtı. İlk 45 dakikasında iyi oynamamıştık. Mağlup girmiştik, maçta farklı şeyler oldu. Bir ara 3-1 mağlup duruma düştü. Son 10 dakika beraberliği sağladık. Çok zorlu bir maçtan geldik buraya. Her şeye rağmen 1 puandan fazlası diye düşündük, 2 puanda kayıp vardı. Bu nedenle bugün burada kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Oyunun ilk 45 dakikası biz de tedbirli başladık açıkçası. Çok renkli bir ilk yarı olmadık. Birazda yavaş oynadık. İkinci yarıda gerçekten iyi başladık. Golleri ararken saçma sapan bir gol yedik bu bizi dağıtmadı hemen oyuna müdahale ettik. Beraberliği yakaladık. Oyunu tekrar kazanma adına her şeyi yaparken gene kale çizgisinden golü geçirdik o top geldi bize gol oldu. Ondan sonra oyun gitti geldi. Çok mücadeleli bir maç oldu. Adanaspor'u kutluyorum ondan çok iyi mücadele etti. 90'ıncı dakikada penaltı olması bizi üzdü ama uzatmaların son dakikalarında galibiyet golünü attık. Hafızalardan kolay silinmeyecek bir maç oldu. Bugünü kayıpsız geçmek güzeldi. Maçtan sonraki hadiselere bende çok üzüldüm. Futbolda bazen istenmedik şeyler olabiliyor bazen” diye konuştu.

"Cezayı biz veririz"

Yücel İldiz, ”O kargaşada yaşananları görmedim. Biraz önce Eyüp'le konuştum. Eyüp kardeşimiz, Adanaspor, Adana Demirspor camiamız bizim memleketin camiası. Eyüp'e de söyledim böyle bir şey varsa gereken cezayı öncelikle biz veririz” ifadelerini kaydetti.