Yükünü gören şaşırdı: Kamyonet değil otomobil

Adana'da otomobile aşırı yük yükleyip otoyolda seyreden sürücü görenleri şaşırttı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin istikametinde üzerinde aşırı yük olan otomobili görenler hayrete düştü. Hem bagajda, hem de otomobilin tavan kısmında torbalarla eşya taşıyan sürücü bu görüntüsüyle kamyonetlere adeta kafa tuttu.

Aşırı yükten bagajın kapağı kapanmazken, otomobilin tavanında üst üste 3 torbanın bulunması görenleri şaşkına çevirdi. Sürücünün torbaları gelişigüzel bağladığı da gözden kaçmadı. Otomobil sürücüsü kaza tehlikesine rağmen kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.