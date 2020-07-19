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Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü

Adana’da akrabasıyla tartıştığı sırada aldığı yumruk darbesi sonrası başını zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.

Adana'da akrabasıyla tartıştığı sırada aldığı yumruk darbesi sonrası başını zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.


Merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kemal C. ile akrabası olduğu öğrenilen Uğur Yarbaş (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Kemal C. Yarbaş'a yumruk attı. Yarbaş, aldığı yumruk darbesinin ardından dengesini kaybedip başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Yarbaş'ın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yarbaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından gözaltına alınan Kemal C. polis merkezine götürüldü.


Uğur Yarbaş'ın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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