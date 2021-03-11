Yumurtalık, Gölovası ve Zeytinbeli sahilleri temizleniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü; nehir, göl ve diğer iç su alanlarında olduğu gibi, kentin Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan Yumurtalık, Zeytinbeli ve Gölovası sahillerinde de rutin olarak gerçekleştirdiği temizlik ve koruma faaliyetlerine devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kentin doğal ve tarihi güzelliklerini, zenginliklerini koruma konusundaki hassasiyetinden kaynaklı talimatıyla harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Yumurtalık, Zeytinbeli ve Gölovası sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Gölovası sahilinde ve balıkçı barınağında temizlik ve kumlama çalışması yapan ekipler, buradan denize dökülen dere yatağında ıslah çalışması yaparak katı atıkların denize ulaşmasına engel oldu.

Zeytinbeli ve Yumurtalık plajlarında yapılan çalışma ile çöpler, denizden gelen atıklar, kumsaldaki istenmeyen taşlar, çürümüş yosunlar ve dikenli bitkiler toplanarak görüntü kirliliğine son verildi.