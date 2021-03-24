Yumurtalık'ta tropikal meyve dikimi artıyor

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bin 200 dekar alanda muz, 211 dekar alanda avakado, 50 dekar alanda ise mango dikimi yapılıyor.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Ayyıldız ve Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz ile birlikte ilçede kapalı alanda ilk muz yetiştiricilerinden Aykut Onar'ı ve bölgedeki ilk avakado fidan yetiştiricisi Mutlu Karahan'ı ziyaret etti.

Kaymakam Vural, tropikal meyve üretiminin ilçede geliştiğini belirterek, “Son iki yılda devlet destekleri ile birlikte ilçemizde başta muz olmak üzere tropikal meyve yetiştiriciliği önemli bir gelişim göstermiştir. Şu anda ilçemizde 700 dekar kapalı, 500 dekar açık olmak üzere bin 200 dekarlık muz, 211 dekar alanda avakado, 50 dekar alanda ilk defa mango dikimi yapılmaktadır. Yeni tesis yatırımları da her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte mango ve avakado fidanı üreten işletmelerimizin ilçemizde olması, tropikal meyve yetiştiriciliğine önemli bir ivme kazandıracaktır” dedi.

Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz ise ilçenin muz başta olmak üzere tropikal meyve yetiştiriciliğine uygun olduğunu, muz üretiminde "Ayas Muzu" adı altında markalaşarak Çukurova'da önemli bir muz üretim ilçesi olmayı istediklerini belirtti.