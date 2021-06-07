Yumurtayı çiğ tüketenler dikkat

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, sürekli çiğ yumurta tüketen kişilerde H vitamini veya B7 vitamini olarak da adlandırılan ve "güzellik vitamini" olarak da adlandırılan biotin yetersizliği görülebileceğini belirtti.

Pakize Gizem Akgül, dikkat edilmesi gereken bir vitamin olan biotin hakkında açıklamalarda bulundu. Besinler yoluyla alınabilen ancak ince bağırsak tarafından da üretilen biotinin, aşırı antibiyotik kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ya da bazı ilaçlar nedeniyle vücutta tam olarak sentezlenemediğini bu durumun da saç dökülmesi, tırnak kırılması, hatta şeker düzeyinde dengesizliklere yol açtığını belirtti.

İnce bağırsak bakterileri tarafından da salgılanan bu vitaminin suda çözünebilir olduğunu belirten Pakize Gizem Akgül, “Biotin, vücudumuz için çok önemli enzim aktivitelerinde rol oynar. Bu vitaminin protein sentezindeki ve keratin üretimindeki işlevi, sağlıklı tırnak ve saç büyümesine katkısı sağlar. Bu konuda yapılan 18 araştırmanın sonuçlarının derlendiği bir makaleye göre de biotin eksikliği olan kişilere bu vitamin verildiğinde tırnaklar ve saçlar uzuyor. Biotin eksikliği ise demir metabolizmasında bozulmaya yol açıyor” diye konuştu.

Akgül, biotinin gıdalarda bulunan bir vitamin olduğunu bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenildiğinde eksikliği görülmediğini ancak kimi beslenme alışkanlıkları ve bazı ilaçlar nedeniyle biotin alımı ve işlenmesinde sorun olabildiğini vurguladı.

Çiğ yumurtada bulunan avidin proteininin biotinin vücutta kullanımını engellediğine işaret eden Pakize Gizem Akgül, “Yumurtayı pişirerek tüketmek, vücudumuz için en sağlıklı yöntemdir. Sürekli çiğ yumurta tüketen kişilerde biotin yetersizliği görülebilir. Saç dökülmesi, deri yaraları görülebilir'” dedi.

Yetişkinlerin günlük biotin tüketimi ihtiyacının 30 mikrogram olduğunu kaydeden Pakize Gizem Akgül, karaciğer, yumurta sarısı, soya unu, etler ve mayanın en güçlü biotin kaynakları olduğunu belirtiyor. Bu besinlerin yanı sıra parlak ve güzel bir cilt için süt ve süt ürünleri ile, domates, mantar, çiğ badem, karnabahar, greyfurt ve kuru baklagiller gibi ürünleri sofralardan eksik etmemek gerektiğini kaydeden Pakize Gizem Akgül, şöyle devam etti:

“Sağlıklı bağırsak florası demek sağlıklı bir cildin anahtarı olabilir, bağırsak floranızı besleyin, probiyotik içeriği zengin, probiyotikle zenginleştirilmiş ürünlere günlük beslenmenizde mutlaka yer verin. Mutluluğunuzu etkileyen pek çok hormon da bağırsaklarda salgılanıyor. Yani sağlıklı bağırsak, mutlu hayat, parlayan cilt, saçlar ve tırnaklar anlamına geliyor.”

Günlük ihtiyacı kolay karşılanan bir vitamin olmasına karşın uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak florasını bozduğu için biotin sentezinin de olumsuz etkilenmesine neden olabildiğini kaydeden Pakize Gizem Akgül, “Ayrıca epilepsi tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da biotinin sentezlenmesini etkilediği için yetersizlik yapabiliyor” diye konuştu.

Hamilelik döneminde ve siroz hastalığında biotin ihtiyacının arttığını ifade eden Pakize Gizem Akgül, “Dikkat etmesi gereken bir grubu da diyabet hastaları oluşturuyor. Çünkü biotin, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olan bir vitamin. Çünkü biotin, yağ asitleri sentezinin metabolizmasına katılarak glikoz kullanımını olumlu etkiler ve kan şekerinin düşmesine yardımcı olarak kan şekerini dengeleyebilir” şeklinde konuştu.