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Yün materyaller sergisi

Adana’da, Ceyhan Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Melek Oktar’ın katkılarıyla oluşturulan ve unutulmaya yüz tutmuş doğal yün materyalinden yapılmış eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Adana'da, Ceyhan Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Melek Oktar'ın katkılarıyla oluşturulan ve unutulmaya yüz tutmuş doğal yün materyalinden yapılmış eserlerin yer aldığı sergi açıldı.


Ulu Cami Medresesi'ndeki serginin açılış kurdelesini Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş kesti.


Demirtaş, daha önce hiçbir resim deneyimi olmayan ev hanımlarının el emeği göz nuru dökerek hat, klasik çini desenleri, manzara, üç boyutlu çiçekler ve kadın temasında yaptıkları tabloları tek tek inceledi.


Serginin oluşturulmasındaki katkılarından dolayı Melek Oktar'a teşekkür eden Demirtaş, kadınların kişisel becerilerini kültürel aktivitelere dönüştüren çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

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