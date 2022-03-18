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Yunus A Milli Takım'da, Balotelli çağrılmadı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un hücum oyuncularından Balotelli geçtiğimiz aylarda ülkesi İtalya’nın milli takımına çağrılmış ve heyecanla karşılanmıştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un hücum oyuncularından Balotelli geçtiğimiz aylarda ülkesi İtalya'nın milli takımına çağrılmış ve heyecanla karşılanmıştı. Balotelli bu kez A Milli Takım'ın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosuna davet edilmedi. Mavi-lacivertlilerin bir başka başka oyuncusu Yunus Akgün ise Türkiye A Mili Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosunda yer aldı.



Türkiye A Mili Takım aday kadrosu


Kale: Altay, Sinan ve Uğurcan


Savunma: Zeki, Mert, Kaan Çağlar, Merih, Ozan, Serdar, Caner, Rıdvan


Orta saha-forvet: Abdulkadir, Yunus, Cengiz, Berkan, Doğukan, Orkun, Taylan, Hakan, Yusuf, Doğukan, Kerem, Burak, Enes, Serdar, Umut



İtalya Milli Takımı aday kadrosu


Kale: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu


Savunma: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini


Orta saha-forvet: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti, Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo

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