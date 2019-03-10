İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunus ekiplerinden ruhsatsız tabancalara geçit yok

Adana’da yunus ekipleri yaptıkları uygulamada bir günde çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana'da yunus ekipleri yaptıkları uygulamada bir günde çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde çalışan yunus ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin giriş çıkışlarının yanı sıra ara sokaklarda da uygulamalar yapan yunus ekipleri ruhsatsız tabancaya ve suç aletlerine geçit vermiyor. Yunus ekiplerinin yaptığı bir uygulamada otomobilin vites kutusu içinden bir ruhsatsız tabanca ve iki şarjör ele geçirildi. Polis gün boyu yaptığı uygulamada çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.