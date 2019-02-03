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Yunus ekiplerinden şok baskınlar

Adana’da yunus ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için yaptıkları baskınlarda 20 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana'da yunus ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için yaptıkları baskınlarda 20 ruhsatsız silah ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan yunus ekipleri şehrin dört bir tarafından gece-gündüz demeden şok uygulamalarına devam ediyor. Yunus polisleri hem şehrin giriş çıkışlarında hem de ara sokaklarda yaptıkları şok uygulamalarla suça ve suçluya geçit vermiyor. Yapılan bu uygulamalarda şahısların araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis silahlara el koyarken, silah sahiplerini de işlem yapılması için emniyete götürdü.


Polisin yaptığı uygulamada bir silahın otomobilin sanrufunda çıkması dikkat çekti.

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