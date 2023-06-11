Yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı

Adana'da otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yunus polis ekibine ait motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polisleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polislerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.