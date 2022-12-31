Yunuslardan nefes kesen gösteri

Adana'da asayiş olaylarına müdahale için yüzlerce polis arasından özel olarak seçilen, 2'si kadın 37 personelin, zorlu parkur eğitimi nefes kesti. Kimi kullandığı motosikletin üzerinde şınav çekti; kimi hareket halindeki bir başka motosikletin direksiyonunu bırakıp, elindeki tabancayla hedefi 12'den vurdu. Kadın polislerden biri aracı kullanırken, diğeri de ayağa kalkıp Türk bayrağı açtı; ortaya da renkli görüntüler çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından, Adana İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde merkez ilçe Çukurova'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde özel olarak oluşturulan eğitim alanında gerçekleştirilen; ‘Motosikletli Yunus Polis Temel Eğitim Kursu' tamamlandı. Yüzlerce kişi arasından seçilen 2'si kadın 37 polis, uzman öğreticiler tarafından, 5 hafta süren zorlu bir eğitime tabi tutuldu.

Sürüş odaklı eğitimin verildiği kursta zorlu koşullarda sürekli teste tabi tutulan polisler, güne sporla başlayıp, sonrasında parkurda ileri sürüş ve silah eğitimi aldı. Profesyonel motosiklet sürüşü, hareket halinde silah kullanımı, asayiş olaylarına müdahale, motosiklet üzerinden acil iniş ve binişlerle birlikte yer müdahale öğretilen kursiyerler arasında yapılan elemeler sonucunda başarılı olan 2'si kadın 37 polis, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin de katıldığı törende gösteri yaptı. Kimi tek başına kullandığı motosiklet üzerinde şınav çekti; kimi direksiyonu bırakıp, eline aldığı tabancasıyla hedefi 12'den vurdu.

Kadın polislerden biri motosikleti kullanırken, diğeri arka koltukta ayağa kalkıp, elindeki Türk bayrağını açması, diğer kursiyerler tarafından da ayakta alkışlandı. Doğan İnci de gösteri sonrasında kadın polisleri özel olarak tebrik etti.

İnci, “Suç ve suçlulara karşı, sokaktaki ekipleri ne kadar arttırırsak; o kadar etkili bir mücadele ortaya koyacağımızın bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz” dedi.