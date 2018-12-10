Yüreğir 2 yeni spor tesisine daha kavuştu

Adana'da Yüreğir Belediyesi, ilçeye 2 yeni spor tesisi daha kazandırdı

Yüreğir'e bağlı Yenidoğan ve Yunus Emre mahallelerinda yaptırılan 2 spor tesisinin inşaatı tamamlandı. Bu tesislerle birlikte

ilçedeki spor tesisi sayısı 24 çıkardı.

Yenidoğan Mahallesi'ne yapılan ve toplamda 6 bin metrekare alana sahip olan spor kompleksi, içerisinde futbol, basketbol sahası, fitness ve çocuk oyun alanlarının yanısıra bir de idari binadan oluşuyor. Yunus Emre Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare alana yapılan spor kompleksi ise içerisinde futbol ve basketbol sahalarını bulunduruyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, gençleri sokağın olumsuz koşullarından uzaklaştırıp spor yapmalarını sağlamak amacıyla Yüreğir'i spor tesisleriyle donattıklarını, uygun alan bulunduğunda yeni tesis yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Açılan spor tesislerinin gençlerin hizmetinde olduğunu belirten Çelikcan, “Yüreğirli gençlerin rahat ve temiz ortamlarda spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını amaçladık. Gençlerimizi spora yönlendirmek en önemli amacımız. Bunun için 'Yüreğir'de her mahalleye bir spor tesisi' sloganı ile spor tesislerini yapıyoruz. Gençlerimiz spor tesislerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor ve spor yapmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.