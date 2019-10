Yüreğir bayraklarla donatılıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ''Barış Pınarı Harekatına'' destek vermek ve Cumhuriyet Bayramı Haftası dolayısıyla bayrak kampanyası başlattı.

Yüreğir'de bulunan bütün esnafa Türk bayrağı dağıtılması talimatını veren Başkan Kocaispir, ''Bayrak bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin hatırasıdır. Türk bayrağındaki al renk, şehitlerimizin kanını, hilal ve yıldız bağımsızlığımız sembollerindendir. Mehmetçiklerimiz başarılı bir operasyon gerçekleştiriyor. Türk Milletinin kalbi Suriye sınırında Mehmetçiklerimizle birlikte atıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesindeyiz. Yüreğir'deki bütün esnaflarımıza şanlı Türk Bayrağımızı dağıtarak ilçemizi Türk Bayraklarıyla donatıyoruz'' diye konuştu.

Bayrağımızın bu ülke toprakları üzerinde yaşayan her bireyi kanatları altına alan bağımsızlığımızın sembolü olduğunu belirten Kocaispir, ''Bu nedenden ötürüdür ki Türk bayrağının her evde ve her iş yerinde bulunması özel günlerde pencerelere ve vitrinlere asılması çok önemli ve anlamlı bir davranıştır'' dedi.

Ülke olarak birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini belirten Başkan Kocaispir, ''Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatıyla Suriye sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir. Bunun yanında harekat, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Türkiye kendi kararlarını verebilen güçlü bir ülkedir. Suriye'de başarılı bir operasyon gerçekleştiren Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Rabbim yardımcıları olsun. Türk Milleti bir bütün olarak şanlı ordumuzun arkasındadır'' şeklinde konuştu.

Yüreğir Belediyesi'nin Türk Bayrağı dağıtmasından dolayı mutlu olduklarını belirten esnaflar, bayrağı öperek teslim aldılar ve gururla dükkanlarının önüne asacaklarını belirttiler.