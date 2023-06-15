İhlas Haber Ajansı

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Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, işçilerle bir araya geldi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şantiyede çalışan işçilerle sabah mesaisinde buluştu, çorba ikram etti.


Başkan Kocaispir, güne şantiyede işçileri ziyaret ederek başladı. Belediyeye bağlı birimlerde görev yapan işçileri mesai öncesi ziyaret eden Kocaispir, çorba ikramında bulundu, onlarla sohbet etti.


Emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Kocaispir, “İşçilerimize karşı yükümlülüklerimizi tam ve zamanında yerine getiriyoruz. Çalışanlarımızın alın teri kurumadan haklarını verebiliyor olmak bizi mutlu ediyor. Emeğinize sağlık” dedi.


Özverili çalışmalarından dolayı tüm işçilere teşekkür eden Kocaispir, “İlçe merkezi ile 107 mahallemizde vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Yüreğir Belediyesi olarak büyük bir aileyiz ve vatandaşlarımıza hizmet noktasında en iyisini vermek için çalışıyoruz. Ekip olarak Yüreğirimize yakışan en iyi hizmeti sunmaya aşkla, gayretle devam edeceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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