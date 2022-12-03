Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, "Sevginin önünde engel yok"

Yüreğir Belediyesi'nin Çukurova Halk Ozanları Kültür ve Araştırma Derneği ile birlikte düzenlediği ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü Aşıklar Şöleni' Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin de katıldığı programda Çukurovalı halk ozanları türkülerini engelli bireyler için söyledi.

Aileleriyle birlikte programa katılan engelli bireylere yemek ve tatlı ikram edildi. Başkan Kocaispir, masaları tek tek gezerek engelliler ve aileleriyle sohbet etti. Programın açılışında konuşan ve Engelliler Günü'nün toplumda farkındalık oluşması için önemli bir gün olduğuna işaret eden Başkan Kocaispir, “Her birimiz engelli adayıyız. Biz Yüreğir'de bütün engelleri ortadan kaldırarak yolumuza devam ediyoruz. Buradan bütün engelli kardeşlerimin ve ailelerinin Engelliler Günü'nü kutluyorum. Sevginin, paylaşmanın, mutluluğun önünde hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Kocaispir eşi Raziye Kocaispir ile birlikte Hayme Ana Kına Konağı'nda düzenlenen etkinliğe de katıldı. Engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Kocaispir, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.