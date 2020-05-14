Yüreğir Belediyesi 1 milyon maske dağıttı

Salgınla mücadelede ilk günden itibaren seferberlik ilan eden Yüreğir Belediyesi 9 Nisan'da kültürevlerinde maske üretimine başladı.

Belediye çalışanları tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek üretilen maskeler yine belediye çalışanları tarafından ilçede kapı kapı, hane hane 420 bin Yüreğirliye ulaştırıldı. 1 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon maske üreten ve dağıtan Yüreğir Belediyesi ilçedeki misafirleri de unutmadı. Bu kapsamda 90 bin Suriyeli ve 50 bin tarım işçisi maskeye kavuştu. İlçe genelinde kurulan pazarlarda esnafa ve vatandaşlara 250 bin maske dağıtan Yüreğir Belediyesi Adana genelinden gelen taleplere gönderdiği yaklaşık 150 bin maske ile kayıtsız kalmadı. Son olarak Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerine 40 bin maske gönderildi.

"Bizim derdimiz insan" diyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Kültürevlerimizde her şeyiyle belediyemiz tarafından üretilen maskelerimizle hem ülkemiz, hem de Yüreğirli vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte yoğun bir gayretle çalışan ve vatandaşlarımıza kapı kapı dolaşarak maskelerini ulaştıran ekibimizi kutluyorum. Adanamız için güzel gelişmeler yaşıyoruz. Ama asla rehavete kapılmak yok. Biz bu savaşta hep güçlü kaldık, virüsü birlikte yeneceğiz. Bizim derdimiz insan” şeklinde konuştu.