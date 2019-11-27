Yüreğir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Yüreğir Belediyesi tarafından Yüreğir Ziraat Odası ve Türk Kızılayı Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi'nin bulunduğu sokak asfaltlandı.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt çalışması kapsamında Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla Sinanpaşa Mahallesi, Kozan Caddesi üzerinde bulunan Yüreğir Ziraat Odası ve Türk Kızılayı Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi'nin bulunduğu sokağa asfalt döküldü.

Yüreğir Belediyesi tarafından asfalt çalışmalarının hız kesmeden süreceği öğrenilirken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.